Nevşehirli kızların 'Yıldız'ı parladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonuna Ürgüpspor galibiyeti ile başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

2022-2023 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Müsabakaları, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda başladı.

Sezonun açılış müsabakasında Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Ürgüpspor yıldız kız voleybol takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.