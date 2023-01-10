Nevşehirli kızların 'yıldız'ı parladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı,2022-2023 sezonu il birinciliği müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Voleybol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, turnuvada tüm rakiplerini mağlup ederek il birincisi oldu. Kırmızı beyazlı takım turnuva sonunda kupa ve madalyalarını Voleybol İl Temsilcisi İlhan Ekici’den aldı.

Turnuvayı namağlup bitiren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın ardından Altınyıldız Spor Kulübü ikinci ve Kayaşehir Spor Kulübü üçüncü oldu.

6 kulübün katıldığı turnuva sonunda birinci olan Antrenör Aylin Feralan yönetimindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Nevşehir’i bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.