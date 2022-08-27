Nevşehir halterde şampiyon çıkardı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Akşehir’de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonasında kızlarda Türkiye Şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz’ın ardından erkekler +62 kg kategorisinde de bu kez Yasin Mert Gülen Türkiye Şampiyonu oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Yarışmaları sona erdi. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin 20 ilinden toplam 115 sporcu katıldı. Şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 sporcu ile Nevşehir’i temsil etti.

Şampiyonada 53 kg kızlar kategorisinde mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz, koparmada 50 kg, silkmede 60 kg ve toplamda ise 110 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu olmasının ardından erkekler +62 kategorisinde mücadele eden Yasin Mert Gülen koparmada 50 kg, silkmede 65 kg, toplamda ise 115 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Şampiyonu olan sporcularımız Yasin Mert Gülen, Hatice Kızmaz ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.