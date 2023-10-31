Nevşehir haltercileri madalyaları topladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Serdar Benli ve Umut Efe, Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'nda 81 ve 89 kg kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'nın 5'incisi Kahramankazan'da gerçekleşti. Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen halter şampiyonasına 22 il ve ilçe belediyesinden 82 kadın, 70 erkek sporcu katıldı.

Belediye Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonada, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Serdar Benli, 81 kg kategorisinde koparmada 122, silkmede 155 ve toplamda 277 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı yarışmada 89 kg kategorisinde mücadele eden bir diğer sporcumuz Umut Efe ise, koparmada 100, silkmede 130 ve toplamda 230 kg kaldırmayı başararak kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcularımız madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor hayatını sürdüren sporcuları ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.