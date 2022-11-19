Nevşehir Gazi Stadyumu'nda anlamlı heyecan

Nevşehir Belediyespor, yenilenen Gazi Stadı’nda cumartesi günü saat 14.00’te Derince Belediyespor ile karşılaşacak. Uzun bir aradan sonra kendi stadında taraftarları ile buluşacak olan kırmızı beyazlı ekip, maçın tüm bilet gelirini SMA hastası Yusuf Eren için başlatılan kampanyaya bağışlayacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 12’nci haftasında Derince Belediyespor ile bugün karşı karşıya gelecek. Zemini yenilenen ve aydınlatma direkleri dikilen Gazi Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

Grubunda 12’nci ve 5’nci sırada bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği müsabakayı Malatya bölgesi hakemlerinden Furkan Bakan yönetecek.

Kendi evinde konuk edeceği Kocaeli temsilcisini yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Nevşehir Belediyespor, maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yusuf Tokuş yönetimindeki kırmızı beyazlı ekip, uzun bir aradan sonra kendi evinde oynayacağı müsabakayı kazanarak taraftarlarına üç puan hediye etmek istiyor.

Bu arada uzun bir aradan sonra bu maç ile kapılarını açacak olan Gazi Stadı’ndaki müsabakanın tüm bilet gelirleri Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren bebek için başlatılan yardım kampanyasına bağışlanacak. Tüm taraftarları cumartesi günü Gazi Stadı’na davet eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, “Yusuf hocamız ile birlikte takımımız iyi bir ivme yakaladı. Şu anda bulunduğumuz yeri asla kabul etmiyoruz. Üst sıralara tırmanmak için oyuncularımız ve teknik heyetimiz tüm gücüyle çalışıyor. Bizler onlara güveniyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla bütünleşerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Tamamen yenilenen stadımızda taraftarlarımızla bütünleştiğimizde, onların desteğini aldığımızda bu grupta yenemeyeceğimiz takım yok. İnşaallah stadımızdaki ilk maçımızda bu gücü hissedeceğiz. Taraftarlarımızı hem maça gelerek takımlarını hem de şehrimizin evladı, SMA hastası Yusuf Eren’i desteklemeye davet ediyorum.” dedi.