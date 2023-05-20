Nevşehir- Eskişehirspor maçı biletleri 1 lira

Nevşehir Belediyespor yönetimi, bugün oynanacak olan Eskişehirspor müsabakası için açık tribün bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşürdüğünü açıklayarak tüm taraftarları Gazi Stadı’na davet etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin son haftasında evinde Eskişehirspor’u konuk edecek. Gazi Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

Grubunda geride kalan 33 hafta sonunda topladığı 55 puanla play-off’a kalmayı garantileyen Nevşehir Belediyespor, kendi sahası ve seyircisi önünde 17. sırada bulunan Eskişehirspor’u mağlup ederek taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor.

Müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç yaptığı açıklamada, açık tribün bilet fiyatlarını 1 TL’ye düşürdüklerini belirterek play-off müsabakaları öncesinde evlerindeki son maça taraftarları davet etti. Dirikoç, “Şu anda grubumuzda topladığımız 55 puanla play-off’a kalmayı garantiledik. Son hafta oynanacak olan müsabakalarla play-off grubu içerisindeki sıralamamız ve rakibimiz belli olacak. O yüzden bu maça takımımız büyük bir ciddiyetle hazırlandı. Kendi evimizdeki son maçımızda her zaman en büyük destekçimiz olan taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz.” dedi.