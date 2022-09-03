Nevşehir'de yaz spor okullarına büyük ilgi

Nevşehir Belediyesi’nin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü. Alanında uzman antrenörler eşliğinde 9 farklı branşta açılan ücretsiz kurslara 515 çocuk ve genç katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. Atletizm, Halter, Güreş, Futbol, Sabah Sporu, Masa Tenisi, Okçuluk, Spor Tırmanışı ve Kort Tenisi branşlarında açılan ücretsiz kurslara 515 kişi katıldı.

Yaz spor Okulları kapsamında düzenlenen kurslarda katılımcılara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün alanlarında uzman antrenörleri eşliğinde eğitimler verilirken kurs dönemi sonunda yapılan seçmelerle çok sayıda genç Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine katıldı.

Nevşehir’de yaşayan tüm vatandaşların istediği spor branşını yapması için Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çocuklarını kurslara gönderen ailelere teşekkür etti.

Savran, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşmalarını çok önemsiyoruz. Onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek için gerçekleştirdiğimiz kurslara gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bundan sonrada amatör spor branşlarına, gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yeni yaptığımız ve yapacağımız semt sahalarının yanı sıra farklı branşlarda açacağımız kurslarla çocuklarımızı sporla buluşturacağız. Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.