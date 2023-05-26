Nevşehir'de yaz okulları kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak.

Wushu-Kungfu, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Modern Okçuluk, Güreş, Futbol, Halter, Su Topu, Spor Tırmanış, Kort Tenisi, Badminton, Atletizm, Fitnes-Jimnastik ve Halk Oyunları gibi 14 farklı branşta düzenlenecek olan kurslarda çocuk, genç ve kadınlara ücretsiz eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı tutulacağı Yaz Spor Okulları’ndaki kurslara katılmak isteyenler 20 Haziran 2023 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabilecekler. Veli İzin Belgesi bulunmayan çocuk ve gençlerin katılamayacağı kurslar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler 0384 214 28 03 no lu telefonu arayabilir.