Nevşehir'de sokak basketbolunda yarı final heyecanı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda yarı final ve final müsabakaları 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

“Daha Sağlıklı Nevşehir” sloganıyla düzenlenen ve gençleri sporla buluşturan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda grup ve çeyrek final müsabakaları sona erdi. 14 yaş üzeri dileyen herkese açık olan ve kızlar ve erkekler kategorisinde 24 takımın katıldığı turnuvada yarı final ve final müsabakaları 29 Ekim 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Tesislerinde saat 14.00’ten itibaren başlayacak olan yarı final ve final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.