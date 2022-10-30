Nevşehir'de 'Sokak Basketbolu'nun şampiyonları belli oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası sona erdi. 24 kız ve erkek basketbol takımının katıldığı turnuvada final maçları nefes kesti.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Daha Sağlıklı Nevşehir” sloganıyla düzenlenen ve gençleri sporla buluşturan etkinlikler çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.

14 yaş üzeri dileyen herkese açık olan turnuvaya kızlar ve erkekler kategorisinde 24 takım katıldı. Her takımın 3 as ve 1 yedek oyuncudan oluştuğu ve oyuncu değiştirme sınırlaması bulunmayan turnuvada müsabakalar Nevşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından halkımızın hizmetine sunulan basketbol sahalarında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açık alan basket sahalarında oynandı.

Turnuvanın yarı final ve final müsabakalarına ise; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Spor Tesisleri Basketbol Sahasında oynanan müsabakalar sonucunda; Erkeklerde 1. Leegens Team, 2. Wushucular, 3. Tek Atanlar olurken kızlarda ise 1. Gençlik Spor, 2. Periler ve 3. Şirinler oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara madalya, kupa ve ödülleri Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanı İsmail Köse tarafından verildi.

Kupa töreni sonunda sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Savran, sporcuları tebrik etti.