Nevşehir'de sokak basketbolu heyecanı başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Daha Sağlıklı Nevşehir” sloganıyla düzenlenen ve gençleri sporla buluşturan etkinlikler çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.

14 yaş üzeri dileyen herkese açık olan turnuvaya kızlar ve erkekler kategorisinde 24 takım katıldı. Her takımın 3 as ve 1 yedek oyuncudan oluştuğu ve oyuncu değiştirme sınırlaması bulunmayan turnuvada müsabakalar Nevşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından halkımızın hizmetine sunulan basketbol sahalarında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açık alan basket sahalarında oynanıyor.

Hafta sonu Esentepe Mahallesinde bulunan Gençlik Parkı’nda oynanan açılış müsabakası ile başlayan turnuvada dereceye giren takım ve sporcular Nevşehir Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.