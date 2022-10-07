Nevşehir'de 29 Ekim Basketbol Turnuvası'na kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Daha Sağlıklı Nevşehir” sloganıyla düzenlenen ve gençleri sporla buluşturan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek.

Turnuvaya; 14 yaş üzeri dileyen herkes katılabilecek. Turnuvada kızlar ve erkekler kategorisindeki her takım 3 as ve 1 yedek oyuncudan oluşacak ve oyuncu değiştirme sınırlaması bulunmayacak. Nevşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından halkımızın hizmetine sunulan basketbol sahalarında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açık alan basket sahalarında gerçekleştirilecek olan turnuvada maçlar 18 Ekim 2022 tarihinde başlayacak.

Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular Nevşehir Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.

Grup sistemi ile oynanacak olan turnuvaya kuracakları takımları ile katılmak isteyenler 17 Ekim 2022 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan 3X3 Sokak Basketbol Turnuvası sekmesinden online olarak kayıt yaptırabilecek.