Nevşehir Belediyespor'un 'yıldız'ı parladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkek Atletizm Takımı, Bölgesel Kros Ligi Finallerinde Türkiye ikincisi oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Finalleri Sakarya’da yapıldı. Daha önce Yozgat’ta yapılan çeyrek final müsabakalarında ve Kastamonu’da yapılan yarı final müsabakalarında birinci olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkek Atletizm Takımı, finallerde Nevşehir’i temsil etti.

Mert Hanifi Odaci, Batuhan Ergöz, İbrahim Gökgöz ve Ömer Efe Kantemiz’den oluşan takımımız finallerde Ağrı’nın ardından ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu derecesiyle 2022 sezonunu Türkiye ikincisi olarak kapatan takımımız, 24 Aralık 2022 tarihinde Bursa’da yapılacak olan Salon Şampiyonası’na katılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı antrenörleri ve sporcularını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.