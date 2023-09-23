Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Kişisel hesaplarla Nevşehir Belediyespor’un başarısız olmasını, kötü duruma düşmesini istemek, bunu umut etmek Nevşehir’e ve Nevşehir Belediyespor’a yapılmış en büyük ihanettir.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Acarhoroz’un istifasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Nevşehir Belediyespor’un hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını vurgulayan Savran açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sezon başında projeler ve hedeflerle Nevşehir Belediyespor’u devralan kulüp başkanı ne yazık ki özel sebeplerinden dolayı istediklerini tam olarak yapamadığından ve bunun da farkında olduğundan takıma zarar vermemek adına istifasını sundu. Bu istifa ile birlikte Nevşehir Belediyespor üzerinden bir takım kişisel hesaplarla bizleri yıpratmak amacıyla hareket edenlere seslenmek istiyorum; birileri kötü olsun diye veya bizler zor duruma düşelim diye Nevşehir Belediyespor’un başarısız olmasını, kötü duruma düşmesini istemek, bunu umut etmek Nevşehir Belediyespor’a yapılmış en büyük ihanettir.

Böyle bir tutum, bizim o kişilerin Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor sevgisini sorgulamamıza neden olur. İstirhamım şudur ki; her şeyi, kişisel hesapları bir kenara bıraksınlar ve bu takımın iyiliğini, başarısını istesinler ve takıma desteklerini göstersinler. Bizler her zaman Nevşehir Belediyespor’un yanındayız. Hiçbir zaman Nevşehir Belediyespor sahipsiz kalmaz. Nevşehir Belediyespor’un sezon boyunca başarılı olması ve sezon sonunda grubunu en iyi yerde bitirebilmesi için mücadelemiz devam edecek. Başta futbolcularımız ve teknik heyetimiz olmak üzere tüm Nevşehir Belediyespor camiası ve taraftarlarımız müsterih olsunlar. Nevşehir Belediyespor hiçbir zaman yalnız değildir.”