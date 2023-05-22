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Nevşehir Belediyespor Ordu yolcusu

SPOR 22.05.2023, 07:30
Nevşehir Belediyespor Ordu yolcusu

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonu 5. tamamlayarak 2. Lig’e yükselmek için play-off oynamaya hak kazanan Nevşehir Belediyespor, Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile oynayacağı müsabaka için Nevşehir’deki son antrenmanını yaptı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği antrenmanı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile birlikte izledi.

TFF 3. Lig’deki temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, mücadele ettiği 1. Grubu topladığı 58 puanla 5. sırada tamamladı. Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken kırmızı beyazlı ekip 2. Lig’e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Nevşehir Belediyespor’un play-off 1. turdaki rakibi ise, grubu 64 puanla 4. sırada tamamlayan 52 Orduspor FK oldu.

Nevşehir Belediyespor, 52 Ordsuspor FK ile 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 20.00’de Ordu’da Yeni Ordu Stadyumu’nda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşma sonucunda galip gelen takım Belediye Kütahyaspor – Karbel Karaköprü Belediye Spor müsabakasının galibi ile 2. turda karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor, bu önemli müsabaka öncesinde Nevşehir’deki son antrenmanını Gazi Stadı’nda Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte izledi.

Antrenman sonunda oyunculara baklava ikramında bulunan Belediye Başkanı Savran, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Savran, “Zaman zaman yapılan haksız eleştirilere rağmen büyük bir özveriyle ligi tamamlayan oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar takımlarına her zaman destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi sırada play-off maçları var. İlk olarak Ordu deplasmanına gidiyoruz. Ben takımızın buradan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseleceğine inanıyor ve onlara güveniyorum. Allah yollarını açık etsin.” dedi.

Antrenman bitiminde tribünlerden meşale yakarak takımlarına destek veren Meterisliler Taraftarlar Grubu üyeleri de oyunculara 52 Orduspor FK maçı öncesinde başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de karayolu ile Ordu’ya hareket edecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

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