Nevşehir Belediyespor'dan SMA'lı Yusuf'a destek

Nevşehir Belediyespor yönetimi, Belediye Derincespor maçının tribün gelirlerinin SMA hastası Yusuf Eren’e bağışlanacağını açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 12’nci haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Derince Belediyespor ile karşılaşacak. Zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu sezon ilk kez kendi stadında taraftarlarının karşısına çıkacak olan Nevşehir Belediyespor, zorlu müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazi Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan müsabaka öncesinde, Nevşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, müsabakanın tüm bilet gelirlerinin Nevşehirli SMA hastası Yusuf Eren’e bağışlanacağını açıkladı. Tüm taraftarlarını cumartesi günü Gazi Stadı’na davet eden kırmızı beyazlı yönetim, müsabaka öncesinde kapalı tribün için biletlerin 30 TL , açık tribün için ise 20 TL’den satılacağını duyurdu.