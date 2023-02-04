Nevşehir Belediyespor'dan atletizm başarısı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, Bursa’da yapılan milli takım seçmelerinde Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası katılım barajını geçmeyi başarırken, Melike Ertaş ise U16 Salon Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Salon Olimpik Deneme / Milli Takım Seçmeleri, Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 237 sporcunun katıldığı şampiyonada Nevşehir’i, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İbrahim Gökgöz temsil etti.

Gökgöz, burada 800 metreyi 1:56.03 ile koşarak Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası katılım barajını geçmeyi başardı. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı kadrosunda yer alacak olan Gökgöz, ayrıca bu yıl içerisinde yapılacak olan Avrupa Gençler Oyunları (EYOF)’nda da ter dökecek.

Öte yandan, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından Melike Ertaş, yine Bursa’da yapılan U16 Salon Şampiyonası’nda, 800 Metre yarışlarında 2:19.36 derecesiyle bronz ve ikinci gün ise 4:46.85 derecesiyle yine bronz madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularını ve Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.