Nevşehir Belediyespor başarıya doymuyor
Sivas’ta gerçekleştirilen Genç B Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Liva Nur Çelik Türkiye Şampiyonu, Ravza Nur Yedier ise Türkiye 3.’sü oldu.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Genç B Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas’ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Liva Nur Çelik, 40 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
57 kg’da mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ravza Nur Yedier ise Türkiye 3.’sü olmayı başardı.
Her iki sporcumuz elde ettikleri bu derecelerle, Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için Türk Milli Takımı Kampına davet edildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve antrenörleri Ali Yenigül’ü tebrik etti.
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