Nevşehir Belediyesi yaz spor okulu açıldı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sporun Nevşehir’deki çocukların ve gençlerin yaşamlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.

14 farklı branşta 859 çocuk ve gencin profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim alacakları Yaz Spor Okulları’nın açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü Nevşehir Belediyesi önünden başladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcısı Furkan Feralan’ın da aralarında bulunduğu gençler buradan ellerinde meşaleler ile birlikte Gazi Stadı’na yürüdü.

Burada gençlere ve ailelerine hitap eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yaz Spor Okulları’na gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak sporun tabana yayılması, herkesin spor yapmasını sağlamak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bir dönem sadece 4 olan belediyemizin lisanslı sporcu sayısı bizim dönemimizde 17 ayrı branşta toplam 397’ye ulaşmıştır. Bu sporun ne kadar önemsendiğini, gençlerin ve çocukların spor yapmasına ne kadar kıymet verdiğimizi gösteren en büyük göstergelerden biri. Yine bu dönemde ulusal ve uluslararası yarışmalarda bizin kulüplerimizde faaliyet gösteren sporcularımız 43 altın 62 bronz 62 gümüş 89 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attılar. Bu faaliyetlerimiz devam ettikçe bu madalyaların sayısı artarak devam edecek. Yine Nevşehir’de hiç olmayan bir şey başlattık biliyorsunuz, mahalle aralarında spor oyun alanları. Suni futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları ve tenis kortları yaptık. Sahalarımızın toplamı bu yıl 30’a ulaşacak. Daha önce hiç olmayan spor alanları yaptık mahalle aralarına. Velhasıl biz Nevşehir’de sporu sevmeye ve sevdirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapacak, bedenleri ve zihinleri sağlıklı gelişecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar ve Nevşehir spora damga vuran bir şehir olacak. İnşallah bu gayret ve amaçta hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Savran konuşmasının ardından farklı branşlardaki sporcular ile bir araya gelerek antrenmanlarını izledi.