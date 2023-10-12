Nevşehir Belediyesi Okçuluk Takımı kampa girdi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Osmaniye’de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Kampına katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve son yıllarda amatör sporculara verdiği destekle önemli başarılara imza atan ve Türk sporuna çeşitli branşlarda yüzlerce genç yetenek kazandıran Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Geleneksel Türk Okçuluk Takımı kuruldu.

Antrenör Fethi Yöndemli nezaretinde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, hafta sonu Osmaniye Zorkun Yaylasında deprem şehitleri anısına düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Kampına katıldı.

2 gün süren kamp boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcularla birlikte yüzlerce ok uçuran Nevşehirli sporcular önümüzdeki aylarda katılacakları çeşitli bölgesel ve ulusal yarışlarda Nevşehir’i temsil edecek.