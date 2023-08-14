Nevşehir Belediyesi'nin şampiyonluk gururu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Eray Çaylak, Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda 61 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kenan Nuhut Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası 9-13 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Ankara Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu’nda yapılan şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercilerinden Eray Çaylak, 61 kg kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, koparmada 100 kg, silkmede 117 kg ve toplamda ise 217 kg kaldırmayı başararak Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor hayatını sürdüren Eray Çaylak ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.