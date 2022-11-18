Nevşehir Belediyesi'nin atletizm gururu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kız ve Erkek Atletiz Takımları, Bölgesel Kros Ligi Yarışlarında birinci oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları tamamlandı.

Kent merkezi Kirazlı mevkiinde düzenlenen yarışmaya 10 ilden U14, U16 ve U18 kategorisinde 194 kadın ve erkek sporcu katıldı. Yarışmalarda; Zehra Aldatmaz, Melike Ertaş, Medine Aslan ve Hayrunisa Bozbey’den oluşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar ve İbrahim Gökgöz, Batuhan Ergöz, Mert Hanifi Odacı ve Recep Can Sapmaz’dan oluşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkekler Takımı şampiyon oldu.

Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde çalışmalarını sürdüren her iki takımımız bu sonuçla 3 Aralık 2022 tarihinde Kastamonu’da yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışlarına katılmaya hak kazandı.