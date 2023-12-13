Nevşehir Belediyesi'nden Geleneksel Okçuluk Kursu

Nevşehir Belediyesi tarafından açılacak olan Geleneksel Okçuluk Kursu için ücretsiz kayıt dönemi başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocuk ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, ayrıca spora olan ilgilerini artırmak için çeşitli spor branşlarında ücretsiz kurslar düzenleniyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği kurslarla yüzlerce çocuk ve gence alanında uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz spor eğitimleri veren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk ayında bu kez 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için Geleneksel Okçuluk Kursu düzenleyecek.

Sınırlı kontenjanla açılacak olan kursa katılmak isteyenler, 06 Ocak 2024 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi, www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.