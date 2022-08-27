Nevşehir Belediyesi'nden çifte şampiyonluk

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz, Akşehir’de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonasında koparmada 50 kg, silkmede 60 kg ve toplamda ise 110 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Yarışmaları sona erdi. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin 20 ilinden toplam 115 sporcu katıldı.

Şampiyonada 53 kg kızlar kategorisinde Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz, koparmada 50 kg, silkmede 60 kg ve toplamda ise 110 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Hatice Kızmaz ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.