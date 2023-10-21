Nevşehir Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel basketbol turnuvası

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenecek olan “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası” hafta sonu oynanacak olan eleme müsabakaları ile başlayacak.

Mehmet UZEL(NEVŞEHİR İGFA)

İlki geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası bu yıl Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Turnuvaya erkeklerde 16, kadınlarda ise 5 olmak üzere toplam 21 takım katılacak.

Bugün başlayacak olan eleme müsabakalarının ardından grup maçları ile devam edecek turnuvada kızlar ve erkekler kategorisindeki her takım 3 as ve 1 yedek oyuncudan oluşacak ve oyuncu değiştirme sınırlaması bulunmayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilecek olan turnuvada final müsabakaları 29 Ekim Pazar günü oynanacak ve dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirilecek. Turnuvaya katılan tüm sporculara formaları ise Nevşehir Belediyesi tarafından hediye edilecek.