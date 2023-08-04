Nejat Uçar yeniden Kültürspor’da

Geçtiğimiz sezon 1984 Keşan Kültürspor’da forma giyen Nejat Uçar, yeni sezon için de takımı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor yöneticileri ile görüşerek el sıkışan Nejat Uçar, 2023-2024 futbol sezonunda da Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele edecek Kültürspor formasını giyecek.

Uçar, yeni sezonda yeniden takımı ile olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, Kulüp Başkanı Evren Bulut ve yönetimine teşekkür etti.