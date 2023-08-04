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Nejat Uçar yeniden Kültürspor’da
SPOR 04.08.2023, 09:12
Geçtiğimiz sezon 1984 Keşan Kültürspor’da forma giyen Nejat Uçar, yeni sezon için de takımı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor yöneticileri ile görüşerek el sıkışan Nejat Uçar, 2023-2024 futbol sezonunda da Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele edecek Kültürspor formasını giyecek.
Uçar, yeni sezonda yeniden takımı ile olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, Kulüp Başkanı Evren Bulut ve yönetimine teşekkür etti.
Puan Durumu
|Takımlar
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
|0
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Kocaelispor
|0
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|14. Manisa FK
|0
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
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|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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