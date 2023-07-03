NBA patentli sporcu 'Potanın Tarzanları'nda

Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonu kadro planlamasında bir transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlı takım, NBA kariyeri de bulunan Birleşik Amerikalı forvet Elijah Hughes’u kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki basketbol takımından yapılan açıklamada, NCAA kariyerini Scyrause’da geçiren 2020 NBA Draftı’nda 2. Tur 39. Sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçilen ve NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen 1.96 boyundaki forvet Elijah Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni eden kulüp yönetim, Elijah Hughes’a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diledi.