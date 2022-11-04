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‘N Kolay İstanbul Maratonu’ başlıyor

SPOR 04.11.2022, 14:45
‘N Kolay İstanbul Maratonu’ başlıyor

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu ‘N Kolay İstanbul Maratonu’, 6 Kasım 2022 Pazar günü 44. kez düzenlenecek. 60 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu, 6 Kasım 2022 Pazar günü koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplam 60 bin kişi parkura çıkacak. İstanbul’da on binlerce kişi Asya’dan Avrupa’ya koşarak şehrin keyfini çıkaracak. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktadan start alacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden koşuya başlayan katılımcılar, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

VAPUR KULLANACAKLAR

Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda bu yıl 42K, 42K Paten, 15K ve 8K’lık Halk Koşusu kategorileri bulunuyor. Etkinliğin 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lık Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. 56 elit atletin heyecan dolu rekabetine sahne olacak maraton saat 09.00’da Spor İstanbul Youtube hesabından da İngilizce anlatımla canlı yayınlanacak. 42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00’de Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Yarış günü 06.00’da araç trafiğine kapatılacak parkur, 15.30’da tamamen trafiğe açılacak. Maratonda 42K ve 15K sporcuları start alanına bu yıl ilk kez Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak. Halk Koşusu katılımcıları yarış günü sabahı 07.30 ile 08.30 arası Mecidiyeköy’den yapılacak otobüs seferleriyle başlangıç noktasına ulaşabilecek. Koşucular, yarış günü göğüs numaralarını göstererek İBB’nin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

BALKANLARDAN MİSAFİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine İstanbul’da bulunan Balkan Şehirleri Belediye Başkanları da ‘N Kolay İstanbul Maratonu’na katılacak. Maratona katılması Beklenen Belediye Başkanları şöyle;

Pula Belediye Başkanı Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Stara Zagora Belediye Başkanı Zhivko Todorov, Svilengrad Belediey Başkanı Anastas Karchev, Plovdiv Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov.

EĞİTİMDE EŞİTLİK VURGUSU

Dr. Dilek İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında başlatılan ve bu sene bursiyer sayısı 1000’e ulaşan Büyüt Hayallerini projesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hakkında farkındalığı artırmak için maratonda yer alacak. Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, İBB kadın yöneticileri ve Büyüt Hayallerini bursiyerleri “Eşit bir dünyayı birlikte var edelim” pankartı ile koşuya katılacak.

YÜKSEK SADAKAT İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Maraton katılımcılarını yarış günü dev bir müzik şöleni bekliyor. 15K yarışı bitiş noktası olarak belirlenen Yenikapı aynı zamanda eğlencenin de adresi olacak. 15K’da dereceye giren sporcular için 11.00’de gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sahne alacak Yüksek Sadakat grubu katılımcılara hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sunacak.

MARATON VE SPOR FUARI YENİKAPI’DA

Maraton öncesi bu yıl da İstanbul Maraton ve Spor Fuarı gerçekleştirilecek. Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 3-4-5 Kasım tarihlerinde İstanbulluları ağırlayacak. 42K ve 15K sporcularının yarış kitlerinin dağıtımının yapılacağı fuarda; egzersiz seansları, söyleşiler, interaktif oyunlar ve dünyanın önde gelen spor markalarının stantları, yemek ile alışveriş alanları ziyaretçilerle buluşacak. 

ÇOCUK MARATONU 5 KASIM’DA

İstanbul Maratonu’nun yanı sıra Çocuk Maratonu da bu yıl 5 Kasım Cumartesi günü Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Yaş gruplarına göre 4 kategoriye ayrılan 4-13 yaş arası 1000 çocuk saat 09.00’da başlayacak etkinlikte varış çizgisine ulaşma heyecanını tadacak.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

08.40 Paten Yarışı Başlangıcı

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.15 15K Yarış Başlangıcı

09.45 Halk Koşusu Başlangıcı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni

BASIN AKREDİTASYON

Maratonu takip etmek isteyen basın mensupları, 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndaki Basın Odası’na kurum kartları ve kimlikleriyle müracaat ederek akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilir.

KAPALI OLAN YOL VE GÜZERGÂHLAR

Maraton esnasında parkur üzerinde bulunup trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılacağı saat aralıkları şu şekilde:

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00-12.30

Balmumcu Kavşağı – 06.00-13.00

Barbaros Bulvarı– 06.00-13.15

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe Caddesi– 06.00-13.30

Mebusan Caddesi – 06.00-10.15

Kemeraltı Caddesi – 06.00-10.20

Galata Köprüsü Ragıp Gümüşpala Caddesi – 06.00-10.30

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü– 06.00-11.30

Kennedy Caddesi Bakırköy yönü– 06.00-12.50

Rauf Orbay Caddesi Florya yönü – 06.00 – 13.00

Rauf Orbay Caddesi Florya Yenikapı yönü – 06.00 – 13.15

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü – 06.00 – 14.22

Kennedy Caddesi Sirkeci yönü – 06.00 – 15.00

Gülhane Parkı Sultanahmet Meydanı – 06.00 – 15.30

Trafiğe Kapatılacak Diğer Yollar:

Kısıklı Caddesi,  D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesinden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serencebey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım Altbaş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane Meydanından Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarından Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşaktan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafiğe kapalı tutulacaktır.

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