Son Dakika

Muzaffer Yıldırım projelerini paylaştı

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Muzaffer Yıldırım düzenlediği toplantıda seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri paylaştı

SPOR 06.06.2024, 12:45
Muzaffer Yıldırım projelerini paylaştı

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Muzaffer Yıldırım düzenlediği toplantıda seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Muzaffer Yıldırım yaptığı basın toplantısı ile hem kendini tanıttı hem de seçildiği takdirde yapacağı projelerini anlattı.

Muzaffer Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:

“Spora 50 yılını vermiş bir insanın kalkıp geçmişini anlatması çok benim tarzıma uygun bir şey değil. Aslında ben burada Edirne'nin sporuna yapacağımız projeleri anlatmak zorunda kalmam lazım. Ama maalesef ilk önce kendimizi spor kulüplerine tanıtmamız gerekiyor. Ben 1980 yılında Edirne Kirişhane'de başladım futbola. Ondan sonra Afyonspor, Keşanspor, Yedikule'de profesyonel futbol oynadım. Daha sonra Trakya Üniversitesi'nde işe girdim. Trakya Üniversitesi'nin BAL liginde hem şampiyonluk hem birinci lig, hem ikinci lig, hem üçüncülük dereceleri elde ettik. Yine oynadığım bütün takımlarda şampiyonluk derecelerinin hepsini yaşadım. Profesyonel takımlarda antrenörlük yaptım ki buna Edirnespor da dahil. BAL liginde şampiyonluk, süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör. Artık bunları söylemekte çok da fazla üzerine gitmek istemiyorum. 50 yıldan beri sporun en altından gelip en üstüne kadar kişisel olarak yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Tek bir şey söylemek istiyorum; keşke Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun seçimlerinde sporcu olan, sporun içinden gelen birisiyle yarışsaydım çok daha mutlu olurdum.

Yıllardan beri gerek salonlarda gerek spor sahalarında görülen bir sürü eksiklikler var. Biz de bu eksikliklerde dersimize çalışarak önümüzdeki eğer yeni dönemde göreve gelirsek Edirne'nin sporunda bir atılım yapmayı düşünüyoruz. Gerek tesis bakımından gerek altyapı bakımından yeni projeler geliştireceğiz. Projeleri de sayın Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan'a, Sayın Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'a bu projelerden bahsettik. Getireceğimiz projelerin hepsinde de arkamızda olacaklarını, bizi destekleyeceklerini, özellikle tesis konusunda Edirne Belediyesi'nin ve Keşan'ın tüm olanaklarını seferber edeceklerini söylediler.”

PROJELER

Muzaffer Yıldırım’ın seçilmesi halinde uygulayacağı projelerde şöyle;

-Katılım bedeli alınmayacak.

-Antrenör sözleşme bedeli alınmayacak.

-Sayın valimiz'ingeçen yıl yaptığı maddi yardım ve sezon başı malzeme isteğimiz olacak.

-ASKF-FFHGD-TÜFAD'ın aynı çatı altında toplanması.

-T.Ü Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ile protokol  yapılması.

-T.Ü. rektörlüğüne sporcu sağlık merkezi kurulması için proje sunulması.

-Özel hastaneler ile protokol yapıp indirimli sağlık hizmeti.

-24-26 Mayıs 2024 Erzurum da yapılan TASSK yönetim ve başkanlar toplantısı.

-ASKF'yi kurumsal kimliğe kavuşturup dijitalleştirmek.(İletişim,sosyal medya ağının en iyi şekilde ulaşılabilir olması)

-İlçe ve beldelerin belediye başkanları ve kaymakamlarını kulüplerimiz ile ziyaret edip daha fazla destek sağlamak.

-TFF'nin Trakya bölgesine Bölge Müdürlüğü konusunda girişim yapılmış olup, artık lisansların dijital ortama alınması için TFF'nin çalışma yaptığı.(Hatta tüfad için de çalışma yapıldığının müjdelenmesi

- Hesap verebilir şeffaf bir yönetim)

-Spor tesislerinde bulunan eksiklikleri tespit edip en kosa sürede çözüm.

-İl sağlık müdürlüğü ile işbirliği yapıp ilk yardım kursları açmak

-Antrenman ve maç günleri ring servisi konulup, Saraçhane stadına kolay ulaşım sağlamak.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21