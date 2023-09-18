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Mutlu Çağlar yuvaya döndü
SPOR 18.09.2023, 09:05
2023/2024 sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor, yeni sezon öncesi devam ettiği transfer çalışmalarında Mutlu Çağlar ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Kulübü Asbaşkanı Serkan Çayır, Anafartalarspor altyapısından yetişen ve üniversite eğitimi için takımdan ayrılan ve eğitimini tamamlayan Mutlu Çağlar ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.
Çağlar ile sözleşme imzaladıklarını duyuran kulüp yönetimi, Mutlu Çağlar'ın yeniden yuvaya döndüğünü belirterek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.
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|2. Barcelona
|5
|13
|3. Athletic Bilbao
|5
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|4. Girona
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|10
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