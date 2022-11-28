Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübü'nden saldırılara kınama

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, hafta sonu futbol takımı sporcuları ve taraftarlarının maruz kaldığı çirkin saldırıyı kınadı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, sporun ruhuna aykırı olaylara yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Leblebici, İzmir’de Göztepe ile Altay, Gürsel Aksel Stadyumunda TFF 1. Lig karşılaşmasına yaşanan olaylar başta olmak üzere İnegöl Kurtuluş Stadı'nda İnegöl Gençler Gücü - Mustafakemalpaşaspor Belediye futbol takımı ile oynanan müsabaka esnasında Mustafakemalpaşaspor Belediye takım ve taraftarlarına yapılan saldırıları kınadı.

"Futbol kardeşliktir, futbol dostluktur" diyen Başkan Leblebici, "Fiziksel saldırının fotoğraf ve görüntülerini paylaşmak sporun ruhuna yakışmayacağı için paylaşmadık. Sportmenlik ve centilmenliğe yakışmayan bu davranışların hiçbir zaman yaşanmamasını temenni ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 'Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim' sözünü çok kıymetli buluyorum. Mustafakemalpaşaspor’un yükselen kariyerinde, bir daha görmek istemeyeceğimiz saha olaylarını kınıyor, spor ruhunun unutulmamasını diliyorum" diye konuştu.