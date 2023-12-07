Mustafa Yalçın'dan Mondi Kayserispor'a ziyaret

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mondihome Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı için Kayseri’ye gelen Vanspor Futbol Takımı yönetimi ve teknik heyetini kaldıkları otelde ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Vanspor Futbol Kulübü kafilesiyle buluştu. Kayserispor ile yapacağı kupa maç öncesi Teknik Direktör Ersin Aka, Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Bilici ve yöneticilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, Vanlı misafirleriyle sıcak ve samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.

“VANLI KARDEŞLERİMİZLE HASRET GİDERDİK”

Teknik Direktör Ersin Aka ve yöneticilere başarılar dileyen Başkan Yalçın, “Sizi şehrimizde görmekten ve eski günleri anmaktan çok mutlu oldum. Bu akşamki maçta başarılar diliyorum. İnşallah centilmence bir maç olur ve hak eden kazanır.” dedi.