Mustafa Canbey'den 'başarı' mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Macaristan'dan Balıkesir’e kupayla dönen Habibe Afyonlu'yu ziyaret edip tebrik etti.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenen Gençler Gençler Judo Avrupa Kupası’nda 63 kg'da bronz madalya kazanan Balıkesirli sporcu Habibe Afyonlu'yu evinde ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’nun da katıldığı ziyarette, Afyonlu ailesinin sevincine ortak olan Mustafa Canbey, Balıkesir halkı adına tebriklerini iletip Habibe’ye teşekkür etti.

Sporda teşvik konusunun ciddi önem arz ettiğini ifade eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, “Tüm alanlarda olduğu gibi sporda da teşvik çok önemlidir. Sporcularımızı, başarı düzeylerine bakmaksızın teşvik etmeli ve her başarılarında da tebrik ve teşekkür etmeliyiz. Bu tutum tüm sporcular için önemlidir.

Bizler de bu duygularla şehrimizin gururu olan Habibe kardeşimizin evine giderek başarı hikayesini dinledik. Mutluluklarına ortak olduk. Hükümetimiz son 20 yılda ülkemizde spor ile ilgili çok önemli yatırımlara imza attı ve yetişen çok sayıda sporcumuz dünyanın pek çok ülkesinde şanlı bayrağımızı dalgalandı.

Spor yatırımlarımız şehrimizde de hatırı sayılır düzeyde kaliteye kavuşturuldu ve eksiklikleri gidermek adına saha çalışmalarımızda üzerinde hassasiyetle duymaktayız. Hizmet bizden, çalışmak ve başarı sağlamak sporcularımızdan. Başarının yolu çalışmaktır. Avrupa Kupası müsabakalarından şehrimize madalya ile dönen Habibe kardeşimizi tebrik ediyor, ailesine de teşekkür ediyoruz” dedi.