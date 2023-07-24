Muratpaşa'dan çocukların gelişimine destek

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çocukların motor becerilerini geliştirmek amacıyla yaz dönemi spor okulları kapsamında ilk kez ‘beceri ve koordinasyon’ kursu açtı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam programı ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin en önemli organizasyonlarından olan spor okullarında yaz dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuklar için 18, yetişkinler içinse 8 branştadevam eden kurslarla Muratpaşa’nın parkları, kapalı pazar yerleri adeta spor salonuna dönüştü.

Muratpaşa Belediyesi, bu yaz döneminde ilk kez 7-13 yaş grubuna yönelik ‘beceri ve koordinasyon’ kursu açtı. Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve DilşadRefizade spor salonlarında cuma günleri gerçekleşen kursta gelişim çağındaki çocukların sürat, beceri, denge, kuvvet, esneklik, el-göz koordinasyonu, atma, tutma ve sıçrama gibi özelliklerin geliştirilmesi hedefleniyor. Kursun hedefleri arasında çocukların anlık düşünme ve karar verme becerilerinin yanı sıra liderlik özelliklerini geliştirmek de yer alıyor.