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Murat Yıldız, Anafartalar Veteranlar’da
SPOR 28.07.2023, 09:09
Murat Yıldız, Anafartalar Veteranlar’a transfer olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2022 -2023 futbol sezonunda Keşan Çarşı Veteranlar’da forma giyen Murat Yıldız, 2023/2024 futbol sezonunda Anafartalar Veteranlar’da forma giyecek.
Yıldız, yeni sezonda Anafartalar Veteranlar’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek “Arkadaşlarımla birlikte takımımızın başarısı için ter dökeceğiz” dedi.
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|19. Ümraniye
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|14. Rayo Vallecano
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