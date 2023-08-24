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Murat Turan Anafartalarspor ile devam
SPOR 24.08.2023, 10:19
2023/2024 sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Murat Turan ile yeni sezon için görüşerek anlaşma sağladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2023-2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor'un başarılı orta saha oyuncusu Murat Turan ile yeni sezon için de anlaşma sağlandı.
Yeni sezonda da Anafartalarspor’un başarısı için ter dökecek olan Turan anlaşma için başta Olgu Karataşoğlu olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür etti.
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|1. Fenerbahçe
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|4. Alanyaspor
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|5. Galatasaray
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|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
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|15. Antalyaspor
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|1
|16. Rizespor
|2
|1
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|1
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|2
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|O
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|2
|6
|3. Manisa FK
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|4
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|4
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|4
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|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
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|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
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|6. Tottenham
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|4
|7. West Ham United
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|4
|8. Newcastle
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|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
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