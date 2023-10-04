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Murat Elik, yeniden Anafartalarspor'da
SPOR 04.10.2023, 09:38
2022/2023 Futbol sezonunda Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor’un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Murat Elik, yeni sezonda da kulübünün formasını giyecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Murat Elik ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanması sonrasında Anafartalarspor Kulübü, Elik ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezonda da yeniden Anafartalarspor forması giymekten mutluluk duyacağını belirten Murat Elik, başta kulüp Başkanı Olgu Karataşoğlu olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.
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|7
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|7
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|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
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|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
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|15
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|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
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|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
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|10
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|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3
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