Muğlalı sporcuları başarıya doymuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları ve masa tenisi sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etti.MUĞLA (İGFA) - 16-20 Kasım tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Salon Federasyon Kupası ve 20 Kasım’da Menteşe’de düzenlenen U-15 Yıldızlar U-19 Gençler Kadın-Erkek Ferdi İl Birinciliği Yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları iki gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Başarılı antrenör Ejder Sözen’in öğrencileri Gülçin Balık, Hazal Burun, Ceyda Kömür’den oluşan Makaralı Yay U-21 Kadın takımı 83 sporcu arasından ikincilik elde ederek gümüş madalya, Songül Lök bireysel kadınlarda 42 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya, Hazal Burun U-21 Kadınlar bireyselde 83 sporcu arasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

MASA TENİSİ’NE 3 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA İLE BÜYÜKŞEHİR DAMGASI

20 Kasım 2022 tarihinde Menteşe ilçesinde düzenlenen U-15 Yıldızlar U-19 Gençler Kadın-Erkek Ferdi İl Birinciliği Masa Tenisi Yarışmasındabaşarılı antrenör Hıdır Ay’ın öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yıldız, genç kadınlarda ve genç erkeklerde 3 birincilik, 3 ikincilik ve 2 de üçüncülükkazandı. 18 sporcunun katıldığı yıldız kadınlarda Hatice Söğüt birinci, Defne Su Öztürk ikinci, Melek Dursun üçüncü, 18 sporcunun katıldığı genç kadınlarda Selin Sarıkaya birinci, Ela Bennu Karaağıl ikinci, 23 sporcunun katıldığı genç erkeklerde Metehan Zabir birinci, Ufuk Çiftçi ikinci, Yiğit Fikret Zabir’de üçüncü oldu.

Müsabakalar sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın ve erkek takımları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan (Yıldız-Genç) En İyiler Ferdi Seçme 1. Etap Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Sporun, sporcunun her zaman yanında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kurdukları Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde başarıdan başarıya koşan sporcuları ve değerli hocaları tebrik etti.