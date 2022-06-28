Muğlalı okçuların 'dünya' gururu

Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın üçüncü ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök’ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyükşehir Okçusu Emircan Haney’in bulunduğu Erkek Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu.MUĞLA (İGFA) - Okçuluk Dünya Kupası’nın üçüncü ayağa Fransa’nın Başkenti Paris’te yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin okçuları Songül Lök ve Emircan Haney Türkiye’nin gururu oldular.

SONGÜL HEDEFİ 12’DEN VURDU

Paris’te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupasında kadın Milli Takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Songül Lök’ün yanı sıra Yeşim Bostan Uçar ve Ayşe Bera Süzer’den oluştu.

Kadın Milli Takım Büyük Britanya ile karşılaştı. Kadın Milli Takım Büyük Britanya’yı 229’a 228 yenerek altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

EMİRCAN’LI ERKEK MİLLİ TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Dünya Okçuluk Kupasında Erkek Milli takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Emircan Haney’in yanı sıra Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'dan oluştu.

Finalde Fransa ile karşılaşan Erkek Okçu Milli Takımı karşılaşmadan 233’e 229 mağlup ayrılarak Dünya ikincisi oldu.