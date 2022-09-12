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Muğlalı okçulardan 3 altın, 3 gümüş madalya

SPOR 12.09.2022, 14:48
Muğlalı okçulardan 3 altın, 3 gümüş madalya

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Antalya'da düzenlenen Okçuluk Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda üç altın, üç gümüş madalya kazandı.MUĞLA (İGFA) - Antalya’da gerçekleştirilen Okçuluk Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasına Ejder Sözen antrenörlüğünde hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları damga vurdu.

36 il ve 84 kulüpten 326 sporcunun katıldığı şampiyonaların son gününde Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın final atışları yapıldı.

Turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları üç altın ve üç gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Şampiyonada Hazal Burun U21 bayanlar kategorisinde altın madalya, Hazal Burun-Emircan Haneytakım büyükler kategorisinde altın madalya, Hazal Burun-Ceyda Kömür kız takımı gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Şampiyonada büyük erkeklerde Emircan Haney, kız takımı büyüklerde Hazal Burun-Ceyda Kömür ve Kulüpler Türkiye Şampiyonasında Hazal Burun-Ceyda Kömür- Songül Lök gümüş madalya kazandı.

Kategorilerinde ilk 8'e giren sporcular 24-25 Eylül'de Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Kupası finallerinde yarışacak.

Kendi kategorilerinde ilk 32 içerisinde yer alan sporcular, gelecek yılın milli takımına aday sporcu olmayı hak kazandı ve bu isimler 1-2 Ekim'de başlayacak milli takım seçme sürecine dahil olacak.

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