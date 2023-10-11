Muğlalı okçulara 'Milli' gurur

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney Antalya’da düzenlenen seçmelerde Okçuluk Milli Takımı aday kadrosuna seçildi.MUĞLA (İGFA) -Türkiye’de ve Avrupa’da birçok başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney 2024 Okçuluk Milli Takım aday kadrosuna seçildi.

2024 yılında Türkiye’yi temsil edecek olan Okçuluk Milli Takım seçme sistemin ilk aşaması Antalya'da yapıldı.

2023 yılı Türkiye sıralamasını kategorisinde 1. tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ile yine Türkiye sıralamasını kategorisinde 1. tamamlayan Emircan Haney seçmelere katıldı.

Seçmeleri Hazal Burun Altın madalya, Emircan Haney Gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye Okçuluk Milli takımının 2024 yılı aday kadrosu belirlenmiş oldu. Okçuluk Milli Takımı kadrosu Mart ayında açıklanacak.