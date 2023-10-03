Muğlalı okçular Türkiye Şampiyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Antalya’da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonasında 11-12 yaş makaralı yay kadın kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - 2023 Ases Minikler Okçuluk 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası Antalya’da düzenlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan2023 Ases Minikler Okçuluk 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonası Antalya’da düzenlendi. Şampiyonaya 41 ilden 109 kulüp katıldı. 812 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 11-12 yaş makaralı yay kadınlar dalında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Defne Demir, Eflal Duru Kaya, Elizan Yıldız Türkiye şampiyonu oldu.

EFLAL DURU KAYA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Antalya’da düzenlenen 2023 Ases Minikler Okçuluk 100. Yıl Cumhuriyet Türkiye Şampiyonasında 11-12 yaş makaralı yay kadınlar şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eflal Duru Kaya 351 puanla Türkiye Şampiyonu oldu ve kendi rekorunu kırdı.