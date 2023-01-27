Muğlalı milli okçulardan Başkan Gürün'e ziyaret

Samsun'da düzenlenen Salon Federasyonu Kupası ve 2023 salon okçuluk Milli Takım seçmelerine katılan 6 okçu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) -Samsun’da 11-15 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen Salon Federasyon Kupası ve Salon Okçuluk Milli Takım seçmelerine katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı sporcuları ve antrenör Ejder Sözen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret ettiler.



Sporcuların başarı hikayelerini dinleyen Başkan Gürün, federasyon kupası ve milli takım seçmeleri hakkında sporculardan ve antrenör Ejder Sözen’den bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e destekleri için teşekkür eden Okçuluk Antrenörü Ejder Sözen, 17 Şubat tarihinde Samsun’da salon Avrupa şampiyonasına katılacaklarını belirtti.

Milli takıma tekrar seçilen ve kupada dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Gürün, destek verdikleri gençlerin büyük başarılara uzanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Gürün, “Sizler şehrimizdeki gençler için çok önemli birer örneksiziniz. Muğla’daki gençlerin spora yönelmesi adına çok önemli katkılar yapıyorsunuz. Bugüne kadar gösermiş olduğunuz başarılarla da bizlerin gurur kaynağı oldunuz. Kazandığınız başarılarla bizim göğsümüzü kabartıyorsunuz. Ejder Hocamız nezdinde hepinizi kutluyorum ve başarılarınız daim olmasını diliyorum.” dedi.