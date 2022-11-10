Muğla temsilcisi Milaslı voleybolcular İzmir'i ağırlayacak

Muğla'yı ve Milas'ı TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı bu hafta kendi evinde sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Ligin 7. haftasında İzmir temsilcisi Saint Joseph takımıyla karşılaşacak olan Milas Belediyespor Voleybol Takımı, iyi oyun sonucunda alacağı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

6 hafta sonunda topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturan takımın Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda hafta içi gerçekleştirdiği yoğun antrenman temposuyla maça hazırlandı. Lig liderliğini koruma açısından önem taşıyan müsabaka 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 15:00’te Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, deneyimli oyunculardan kurulu takımımızla ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirterek, lig liderliğini koruma açısından sahamızda önemli bir maça çıktıklarını ve tüm taraftarları salona gelerek, takımımıza destek olmaya davet etti.