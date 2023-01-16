Muğla temsilcilsi Milas filede galibiyet serisini 14'e çıkardı
TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi 15. Hafta müsabakaları kapsamında Tarım Kredi Gençlik takımıyla karşı karşıya gelen Milas Belediyespor, 3-0 kazanarak galibiyet serisine devam etti.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri 1. Lig’te mücadele eden Milas Belediyespor takımı, 14 Ocak Cumartesi günü Tarım Kredi Gençlik ile karşı karşıya geldi.
Ankara-Beştepe Voleybol Salonu’nda saat 15.30’da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Milas Belediyespor, ilk seti 16-25, ikinci seti 21-25 üçüncü seti ise 15-25’lik skorlarla kazandı.
Milas Belediyespor, kazanılan bu karşılaşmayla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Milas Belediyespor, bir sonraki maçında 21 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de Bursa’da Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile karşılaşacak.
A Grubunda lider durumda olan Milas Belediyespor’un en yakın rakibiyle arasında 6 puan fark bulunuyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|18
|20
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Sevilla
|17
|15
|19. Cadiz
|16
|15
|20. Elche
|16
|4