Muğla'nın başarılı okçuları buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuları ile bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) -Muğla’nın Büyükşehir statüsükazanmasında itibaren spor tesislerine 13 milyon TL, amatör spor kulüplerine de 6 milyon TL nakdi ve ayni destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin okçuluk branşında faaliyet gösteren sporcuları ile bir araya geldi.

Yatağan Bencik Halı Saha Okçuluk tesislerinde,okçuluk branşının başarılı sporcuları ile bir araya gelen Başkan Gürün, müsabakalarda madalya kazanan okçuları tebrik etti.

Sporcular tek tek söz alarak Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin okçuluk branşının başarılı sporcuları ile kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını, bu ailenin fertlerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Okçuluk branşında lisanslı olarak 4 Milli, toplamda da 17 lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, "Sporun farklı alanlarında Büyükşehir ailesi olarak 1724 sporcumuz var. Sporcularımızın 924’u kadın, 800’ü de erkek lisanslı sporcularımızdan oluşmaktadır. Okçuluk branşında ülkemizi ve Muğla’mızı temsil eden sporcularımız her geçen yıl göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Milli takım düzeyinde Sevda Yaka, Songül Lök, Hazal Burun ve Emircan Haney gibi sporcularımızın bulunması bizleri heyecanlandırıyor. 7’den 70’e ülkemizi ve Muğla’mızı gururlandıran sporcularıma ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir ailesi olarak spora, sporcuya destek olmaya, milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.