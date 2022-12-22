Muğla Milas'ta 'triatolon' hazırlığı

Muğla'da Milas Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonu, çok sayıda kamu kurumunun desteğiyle Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yapılması planlanan İasos Triatlon Yarışı kapsamında alan incelemesi gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA)- Geçtiğimiz günlerde Muğla Valiliği’nde düzenlenen Turizm Destinasyon Toplantısı’nda spor turizmi’ başlığında gündeme gelen, Milas Belediyesi ile İasos Kazı Başkanlığı’nın bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediği İasos Triatlon Yarışı Projesi çok yakında hayata geçiriliyor.

Çevre düzenleme çalışmaları Milas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda tamamlanan, önümüzdeki günlerde ise İasos Antik Kenti Karşılama Merkezi ve Pazar Yeri çalışmaları yapılacak olan Kıyıkışlacık, yeni görüntüsüyle en zor sporlardan biri olan triatlon yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Proje kapsamında Milas Belediyesi, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İasos Kazı Başkanlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri, Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde alan incelemesi gerçekleştirdi.

Alan incelemesine Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği Birim Sorumlusu İsmail Ernur Öztekin, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Tayfun Uslu, İasos Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Saha Sorumlusu Caner Algün, Genel Koordinatör Erkan Şimşek, Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve Triatlon İl Temsilcisi Lale Yıldız Çakır katıldı.