Muğla Milas'ta galibiyet serisi 3 maça çıktı

Milas Belediyespor Voleybol Takımımız TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde kendi evinde ağırladığı Tarım Kredi Gençlik Takımını mağlup etti.MUĞLA (İGFA) - Ligin 4. haftasında Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan müsabakayı 25-19,25-21,22-25,25-15’lik setler sonucunda 3-1’lik skorla kazanan temsilcimiz 3 puanı hanesine yazdırdı.

Aldığı bu galibiyetle puanını 10’a yükselten ve üst üste üçüncü galibiyetini alan Milas Belediyespor Voleybol Takımımız TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1.Ligi A grubunda 2. sıraya yükseldi.

Bu önemli müsabakayı Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Belediye Meclis Üyeleri de taraftarlarla birlikte izledi.

Alınan galibiyetin ardından sahaya inerek voleybolcuları kutlayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Takımımız haftalar geçtikçe daha iyi oyun ortaya koyuyor. Bu maçta da iyi mücadele ederek hanemize 3 puanı yazdırdık. Tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi galibiyetten dolayı kutluyor, salonu doldurarak takımımıza destek olan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.