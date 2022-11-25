Muğla Milas'ta filenin lideri evinde Bigadiç'i ağırlayacak

Muğla ve Milas'ı TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımımız bu hafta kendi evinde sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) -Ligin 9. haftasında Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediye takımıyla karşılaşacak olan takımımız iyi oyun sonucunda alacağı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

8 hafta sonunda topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Milas Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda hafta içi gerçekleştirdiği yoğun antrenman temposuyla maça hazırlandı.

Lig liderliğini sürdürme açısından önem taşıyan müsabaka 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 15:00’te Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.