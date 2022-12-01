Muğla Milas'ın temsilcisi ider voleybolcular galibiyet peşinde

Muğla temsilcisi Milas Belediyespor Voleybol Takımımız TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol Ligi A gurubu maçında bu hafta Kocaeli’nde sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Ligin ilk yarısının son deplasman maçı olma özelliğini taşıyan müsabakada Kocaeli BŞB Kağıt Spor karşısında galibiyet için mücadele edecek olan takımımız maça hafta içi Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlandı.

Ligin ilk haftasında karşılaştığı Ürgüp Spor maçında aldığı mağlubiyetin ardından üst üste oynadığı 8 maçı kazanarak başarılı bir galibiyet serisi yakalayan Milas’ın Efeleri 9. galibiyet için sahaya çıkacak. A gurubunda topladığı 25 puanla en yakın rakibi Rest Property Alanya Belediye takımının 4 puan önünde lider konumda bulunan Milas Belediyespor deplasmanda alacağı 3 puanla liderliğini sürdürme hedefinde. 4 Aralık 2022 Pazar Günü Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 14’te başlayacak.

Maç hakkında konuşan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, "Ligin ilk yarısının tamamlanmasına az bir süre kala deplasmanda önemli bir maça çıkıyoruz. Kocaeli deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem galibiyet serimizi hem de liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Tüm takım ve teknik heyetimize bu önemli müsabakada başarılar diliyor, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.